Biotop auf dem Dach : Buswartehäuschen fürs Museum

Rheinberg Annegrete Weihofen hofft, dass die Haltestelle an der Borther Kirche renoviert wird.

Auch Annegrete Weihofen hatte den Bericht über den Zustand der Wartehäuschen an den Bushaltestellen in der Rheinischen Post gelesen. Die Rheinberger SPD hatte darin beklagt, dass die Stadt sich nicht in dem Maße kümmere, wie es abgebracht und politisch auch gefordert sei. Als ein Beispiel nannten die Sozialdemokraten die Haltestelle Am Keltenfeld in Budberg. Wer dort aus dem Bus steigt, landet nicht auf dem gepflasterten Gehweg, sondern mitten in einer Grünfläche. „Unhaltbar“, sagen die SPD-Politiker.