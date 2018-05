Rheinberg: Burghofbühne gastiert mit Jim Knopf in Rheinberg

Rheinberg Zum Abschluss der Kindertheatersaison und passend zum aktuellen Kinostart des gleichnamigen Film zeigt das Kulturbüro am Dienstag, 29. Mai, 16 Uhr, das Stück "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" für Kinder ab vier Jahren in der Stadthalle Rheinberg, aufgeführt vom Landestheater Burghofbühne.

Zum Inhalt: Lummerland wird langsam zu klein für seine fünf Bewohner. König Alfons entscheidet deshalb, dass die dicke Lok Emma weg soll. Aber wenn Emma gehen muss, dann geht auch Lukas der Lokomotivführer, und wenn Lukas geht, dann geht auch Jim Knopf. So verlassen die beiden nachts heimlich Lummerland in der zum Schiff umgebauten Emma und machen sich auf die Reise. Unterwegs lernen sie den Scheinriesen Tur Tur kennen, der so einsam ist, weil sich alle vor ihm fürchten, und den Halbdrachen Nepomuk, vor dem sich keiner fürchtet, obwohl er sich das so sehr wünscht. Das größte Abenteuer erwartet sie jedoch in der Drachenstadt...