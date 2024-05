CDU-Kreisvorstand schlägt ihn als Kandidaten vor Der Alpener Sascha van Beek will in den Bundestag

Wie die CDU weiter erklärte, hatte der Kreisvorstand eine Personalfindungskommission eingesetzt, nachdem die langjährige Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss (CDU) bereits vor einiger Zeit erklärt hatte, dass sie nicht erneut für den Deutschen Bundestag kandidieren wird. Diese Personalfindungskommission habe in den vergangenen Monaten mehrfach getagt und sich mit der Nachfolgefrage beschäftigt, erklärte der Kreisverband. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern aus der Region einen sehr engagierten Kandidaten präsentieren können“, erklärte die CDU-Kreisvorsitzende Charlotte Quik in der Mitteilung. „Wir wissen, wie wichtig eine starke Stimme in Berlin für den Niederrhein ist, und sind überzeugt, mit Sascha van Beek eine optimale Wahl getroffen zu haben.“ Sascha van Beek erklärte in der Mitteilung, dass er sich über das Ergebnis der Findungskommission und das Vertrauen des Kreisvorstandes freue. „Ich habe Demut vor der anstehenden Aufgabe und den damit verbundenen großen Herausforderungen“, sagte der Alpener. „Ich hatte und habe während meiner politischen Tätigkeit stets im Fokus, bestmöglich für meine Heimat Politik zu machen. Das wird auch künftig unbeirrt so sein.“