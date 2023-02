Fotos Das war die Büttensitzung der Rhinberkse Jonges

In der ersten von drei Büttensitzungen der Rhinberkse Jonges am Freitag (3. Februar 2023) in Rheinberg war die Stimmung top. Endlich wieder Karneval – das war die Devise des Abends. Wir zeigen Fotos vom Abend. Hier: Die Papillioni‘s waren wie immer eine Augenweide auf der Bühne, sie traten diesmal als Kölsche Mädels auf.