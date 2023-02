Büttensitzungen in Millingen In allen Dialekten jeck

Info

Mottowagen Der Elferrat St. Ulrich Millingen ist in den nächsten Tagen gleich bei drei Zügen mit einem Karnevalswagen dabei, um Freude zu bereiten und Kamelle zu werfen.

Zug in Millingen Am Nelkensamstag, 18. Februar, startet der Zug in Millingen um 15.11 Uhr am Sportplatz an der Jahnstraße, läuft unter anderem über die Straßen Am Hügel, Herderstraße, Kantstraße, Alpener Straße und Millinger Straße bis zur Grundschule am Bienenhaus.

Zug in Orsoy Am Tulpensonntag, 19. Februar, geht der nur alle zwei Jahre stattfindende Zug in Orsoy um 14.30 Uhr an den Start.

Zug in Rheinberg Rosenmontag, 20. Februar, um 14.11 Uhr rollt der Zug in Rheinberg los. Auch er findet nur alle zwei Jahre statt, im Wechsel mit Kamp-Lintfort.