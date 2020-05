Schützentradition in Orsoy : Bürgerschützen in Orsoy sagen ihr Oktoberfest ab

Orsoy Wegen der Corona-Auflagen haben die Bürgerschützen in Orsoy ihr für September geplantes Oktoberfest jetzt abgesagt. Der Termin für die Kirmes und das Schützenfest allerdings steht noch.

Der Vorstand der Bürgerschützen in Orsoy hat aufgrund der Corona-Pandemie in einer Video-Konferenz beschlossen, das für den 12. September geplante Oktoberfest abzusagen. Das teilt der BSV auf seiner Internetseite mit. An Kirmes und Schützenfest vom 11. bis 13. September hält der Vorstand vorerst fest. Alle anderen bis zum 1. September geplanten Termine sind abgesagt. „Die Gesundheit unserer Besucher ist das höchste Gut und kann momentan bei einer Veranstaltung wie dem Oktoberfest nicht gewährleistet werden“, so der BSV. Der Vorstand werde die Mitglieder über alle wesentlichen Entwicklungen schriftlich informieren. Er stehe mit Zeltwirt Marcel Krack, Zeltebauer Markus Wrobel, der Frank Schwarz Gastro Group, Kirmesbetreiber Michael Zaujuntz und der Stadt in engem Kontakt.