Nachruf in Menzelenerheide : Trauer um Norbert Knermann

Norbert Knermann (68) hat für den Schützenverein Menzelener Heide und für sein Dorf gelebt. In der vorigen Woche ist er verstorben.

Norbert Knermanns zweites großes Hobby war die Musik. Ganz zu Anfang der 1960er war er Gitarrist in einer Beat-Band, deren Name nicht überliefert ist. Bekannt dürfte er vielen als Unterhaltungsmusiker und DJ sein. Das DJ-Team hatte er einst zusammen mit Fritz Kiwitz aufgebaut und nach dessen Tod allein weitergeführt. Musik, Beschallungen und Lautsprecherübertragung, damit war er über Menzelen-West hinaus bekannt, unter anderem auf Schützenfesten in Alpen, Orsoy, Baerl sowie im Karneval in Menzelen sowie bei Büttensitzungen und im Straßenkarneval in Alpen, außerdem bei Straßenfesten in Alpen, die bis Ende der 1990er Jahr feste Größe in seinem Jahreskalender waren.