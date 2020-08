Bürgerschützenverein Menzelenerheide : „Schützenfest light“ in Menzelen-West

Alpen-Menzelen Die Bürgerschützen organisieren als Ersatz für ihr Schützenfest einen „Kompanieappell“ mit Preisschießen. Ordner überwachen das Einhalten der Regeln.

Feiertag Der Kompanieappell findet am Samstag, 3. Oktober, von 11 bis 16 Uhr auf dem Schützenplatz in Menzelen-West statt.

Für den Kompanieappell müssen sich die Schützen bis zum Freitag, 28. August, anmelden. Über die Modalitäten wurden die Mitglieder schriftlich informiert. Die Veranstaltung findet im Freien statt und beinhaltet ein Preisschießen sowie ein geselliges Beisammensein mit speziellen Regeln. Ordner überwachen deren Einhaltung. Maximal zehn Schützen sitzen an festen Plätzen an einem Tisch. Die Platzverteilung wird dokumentiert. Aufenthalt an anderen Tischen, in großem Abstand auf dem Schützenplatz aufgestellt, ist nicht gewünscht und wäre nur gestattet, wenn alle Schützen am Tisch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Am Tisch ist ansonsten die Schutzmaske nicht zwingend.