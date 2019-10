Schützentradition in Alpen : Fest zwischen Freibier und Erbsensuppe

König Jürgen Stiers ist nur noch wenige Tage im Amt. Am Sonntagabend erklingt der Appell „Königsaspiranten vortreten!“. Dann wird sich zeigen, wer alles in seine Fußstapfen treten möchte. Foto: Verein

Menzelen Die Bürgerschützen Menzelenerheide suchen am Sonntag, 6. Oktober, einen Nachfolger für König Jürgen Stiers.

Die Bürgerschützen Menzelenerheide läuten traditionell das Finale der Schützenfeste am Niederrhein ein. Die Schulstraße wird in diesen Tagen wieder durchgängig mit Fahnen geschmückt – mit der „Erika“ des Bürgerschützenvereins und dem Wappen von Menzelen. An der Grundschule werden Freifahrten für Autoscooter und Karussell verteilt. König Jürgen Stiers regiert mit seiner Königin Maria Stiers den Bürgerschützenverein nur noch bis zum kommenden Sonntag, 6. Oktober.

Tags zuvor, am Samstag, 5. Oktober, treten die Schützen um 14.30 Uhr in Uniform auf dem Parkplatz an der Schulstraße an und marschieren zum Schützenplatz. Dort eröffnet Ortsvorsteher Edgar Giesen, Ehrenpräsident der Schützen, die Kirmes. Im Anschluss folgt der Startschuss beim Preisschießen. Es fließt Freibier. Die Kinder erhalten auf den Fahrgeschäften Freifahrttickets. Die Bürgerschützen verteilen weitere Gratis-Chips – so lange der Vorrat reicht.

Info Ärger um die Marke „Bierfest“ Konflikt Ein verdienter Vorständler hatte, ohne vorherige Abstimmung, den Titel „Niederrheinisches Bierfest“, das der Verein im Mai ausrichtet, als Marke eintragen lassen. Das hatte Unmut hervorgerufen. Wie ein Sprecher des Vereins auf Anfrage bestätigte, sei der langjährige Vorstand von den Mitgliedern wegen Vertrauensbruchs mehrheitlich abgewählt worden.

Um 19.45 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung. Hierzu treten die Schützen um 19.30 Uhr an und marschieren im Fackelzug zum Schützenplatz. Bei der Kranzniederlegung und dem Großen Zapfenstreich sorgen der Spielmannszug Menzelenerheide und der Musikverein Menzelen für den passenden musikalischen Rahmen. Auch eine Abordnung der Reservisten der Bundeswehr wird den Fackelzug und die Kranzniederlegung am Ehrenmal begleiten. Beim Zapfenstreich stellt sie die Ehrenwache. Um 20 Uhr bricht im Festzelt beim Schützenball die Partyzeit mit der Cover-Band „Upload“ an. Mit dem Schützenball verabschiedet sich das amtierende Königspaar und sein Thron. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Gottesdienst im Festzelt, in dem ein festlich geschmückter Erntedank-Altar aufgebaut wird. Der Kindergarten St. Michael und der Kirchenchor Bönninghardt wirken mit. Das Hochamt in der Kirche St. Ulrich entfällt.

Die Schützen treten um 14.30 Uhr an und marschieren geschlossen zum Schützenplatz, wo anschließend das Preis- und Königsschießen eröffnet wird. Am Nachmittag lockt die Cafeteria mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Gegen 18 Uhr, so der Plan, soll das Kommando erklingen: „Königsaspiranten vortreten!“ Ein spannender Moment. Alle hoffen, dass es zum königlichen Finale kommt. Nach dem Königsschuss klingt der Abend dann gesellig aus.

Der Montag, 7. Oktober, beginnt bereits um 5.30 Uhr mit dem Wecken durch den Spielmannszug Menzelenerheide. Um 10 Uhr treffen sich die Schützen und interessierte Bürger zum Preis- und Pokalschießen am Schützenplatz. Am Nachmittag steht dann der Umzug durch Menzelen-West auf dem Programm. Hierzu treffen sich die Schützen um 15.30 Uhr am Festzelt. Der genaue Zugweg wird erst mit den neuen Herrschern festgelegt. Gegen 18.30 Uhr präsentiert sich das neue Königspaar nebst Throngefolge auf dem Schützenplatz, begleitet vom Fahnenschwenken zu Ehren des neuen Königs.

Nach dem Festumzug beginnt um um 20 Uhr der Krönungsball mit der Liveband „Partysound“ – ein Septett mit „stürmischem Gebläse“. Ergänzt von Trompete und Saxophon geht’s traditionell los mit dem Throntanz auf den Walzer „Gold und Silber“. Auch die befreundeten Vereine aus Menzelen-Ost und Bönning haben ihr Kommen zugesagt. Auch an dem Abend ist der Eintritt frei.

Anwohner, die ihre Häuser festlich schmücken möchten, können noch kurzfristig über Edgar Giesen (Tel. 02802 7292) große und kleine Fahnen oder Straßenwimpel erwerben. Zum Kirmesausklang am Dienstag, 8. Oktober, heißt es dann: „Heute bleibt die Küche aus, wir treffen uns im Schützenhaus“. Serviert wird Erbsen- und Gulaschsuppe.

(RP)