Schützenwesen auf der Bönninghardt : Statt Fest ein Fahnenschwenken für Ehrenmitglieder

Bönninghardt Weil die Bürgerschützen auf der Bönninghardt wegen der Corona-Auflagen ihr „kleines Fest“ absagen mussten, haben sie sich für ihre Ehrenmitglieder was Besonderes einfallen lassen, um die Tradition lebendig zu halten.

() Turnusmäßig hätte der Bürgerschützenverein Eintracht Bönninghardt-Vierquartieren 1885 eigentlich Ende September sein Preisschießen an der Vogelstange veranstaltet. Denn das so genannte „kleine Schützenfest“ findet stets in den geraden Jahren statt.