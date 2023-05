CDU-Bürgermeisterkandidat in Alpen Ein Zeichen der Stärke

Haben wir denn schon wieder Kommunalwahl?! Haben wir nicht. Auch wenn die CDU in Alpen bereits weiß, wen sie in gut zwei Jahren gern als Nachfolger von Thomas Ahls ins Rennen um den Chef-Sessel im Rathaus schicken möchte. Ludger Staymann soll’s richten, wie die Partei- und Fraktionsführung in dieser Woche den Mitgliedern vorgeschlagen hat. Beachtlich.