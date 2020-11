Erste Ratssitzung mit dem alten und neuen Bürgermeister : Thomas Ahls setzt in Alpen weiter auf ein Miteinander

Alpen Der Bürgermeister erhielt die Ernennungsurkunde, die Nabu-Gruppe den mit 2500 Euro dotierten Heimatpreis. Zum Schluss wurde es noch politisch. Dafür sorgte ein Antrag der FDP.

Die Voraussetzung dafür sieht Ahls durchaus gegeben: „Der Rat ist jünger und weiblicher geworden und in allen Positionen gut besetzt.“ Im Anschluss wurden Kurt Verhülsdonk (CDU) zum ersten und Peter Nienhaus (Grüne) zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Bei der Wahl der Ortsvorsteher gab es keine Veränderungen. Petra Bockstegers (Alpen), Edgar Giesen (Menzelen), Michael van Beek (Veen) und Herbert Oymann (Bönninghardt) wurden mehrheitlich im Amt bestätigt. „Es ist eine besondere Sitzung in einer besonderen Zeit. Wir versuchen sie schnell und ohne viele Wortbeiträge durchzuführen“, hatte Thomas Ahls zu Beginn erklärt.

Dementsprechend bereitwillig nahmen die 32 Ratsmitglieder den Vorschlag von Thomas Hommen an, die Wahlen der Vertreter in den einzelnen Gremien und Ausschüssen im Block durchzuführen. Die Vorsitzenden sind Thomas Ahls (CDU, Haupt- und Finanzausschuss), Sascha van Beek (CDU, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss), Irmgard Höpfner (CDU, Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss), Ursula Arens (Grüne, Rechnungsprüfungsausschuss) sowie Sascha Buchholz (CDU, Wahlprüfungsausschuss).

Zur ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Gemeinde wurde Michaele Holtermann benannt. Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde wieder einen Heimatpreis verleihen. Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung bekommt der Nabu Alpen. „Die Nabu Alpen hat mit seinen Streuobstwiesen verschiedene gesellschaftliche Gruppen aus dem Ort für ein Naturprojekt gewinnen können, was seinesgleichen sucht“, heißt es in der Urteilsbegründung. Der zweite Preis (1500 Euro) geht an das Ferienlager Veen, der dritte Preis (1000 Euro) an den Förderverein Alpener Motte.