Bürgermeister-Stichwahl in Rheinberg : Wahlbeteiligung bis 16 Uhr bei 42,3 Prozent

Stimmabgabe bei der Kommunalwahl (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Rheinberg In Rheinberg entscheiden die Wähler am Sonntag, wer in den nächsten Jahren der Bürgermeister der Stadt ist: Amtsinhaber Frank Tatzel (parteilos) oder Dietmar Heyde (Grüne). Außerdem gibt es kreisweit die Stichwahl für den Landrat.

In Rheinberg haben bis 16 Uhr 42,3 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Das teilte das Wahlamt auf Anfrage mit. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwahl ist in den 42,3 Prozent eingerechnet. Mehr als 5700 Rheinberger hatten sich im Vorfeld für die Briefwahl entschieden. Beim ersten Wahlgang am 13. September hatte die Wahlbeteiligung am Ende bei 55,37 Prozent gelegen. Kein Kandidat hatte die absolute Mehrheit erreicht. Amtsinhaber Frank Tatzel (parteilos) war bei 40,23 Prozent gelandet, sein Herausforderer Dietmar Heyde (Grüne) bei 39,40 Prozent.

Am Sonntag wird auch ein neuer Landrat für den Kreis Wesel gewählt. In allen Städten und Gemeinden sind die Wähler dazu aufgerufen, ihre Stimme dafür abzugeben. Zur Wahl stehen Peter Paic (SPD) und Ingo Brohl (CDU). In Alpen lag die Wahlbeteiligung bis 16 Uhr bei 38 Prozent, in Sonsbeck bei 35,54 Prozent und in Xanten bei 35,83 Prozent. Im gesamten Kreis Wesel hatten bis 16 Uhr 35,97 Prozent ihre Stimme abgegeben.

