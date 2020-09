Dietmar Heyde (Grüne) hat die Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag (27. September 2020) in Rheinberg gewonnen. Der Herausforderer lag in 25 der 28 Stimmbezirke vor Amtsinhaber Frank Tatzel (parteilos). Ein Überblick über die Ergebnisse der 28 Stimmbezirke.