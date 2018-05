Rheinberg: Bürgerinitiative will Wäldchen retten

Rheinberg Das Kommunale Wasserwerk hat das 5,6 Hektar große Landschaftsschutzgebiet an eine Privatperson verkauft. Anwohner kritisieren das Verfahren und befürchten Veränderungen. Das Waldstück soll Naturschutzgebiet werden.

Wehret den Anfängen - nach dieser Devise will eine neu gegründete Bürgerinitiative in Orsoyerberg eine 5,6 Hektar große Waldfläche retten. Das Waldstück am Siedlerweg gehörte bisher dem Kommunalen Wasserwerk (KWW), ist inzwischen aber an eine Privatperson verkauft worden. Der Budberger Landwirt Hermann Barten hatte bereits öffentlich das Bieter- und Verkaufsverfahren kritisiert. Er hatte selbst mitgeboten und fühlt sich benachteiligt (RP berichtete).

Zwischenzeitlich haben die Eheleute Birgit und Thorsten Reichert die Initiative ergriffen, haben als Anwohner des Siedlerwegs Unterschriften gesammelt (inzwischen 70 Stück) und haben bei einem ersten Treffen im Schwarzen Adler im kleinen Kreis eine Initiative gegründet und das weitere Vorgehen abgestimmt. Birgit Reichert: "Wir befürchten, dass der neue Eigentümer beabsichtigt, die Waldfläche in irgendeiner Weise zu verändern." Es handelt sich um ein Landschaftsschutzgebiet und um eine forstwirtschaftliche Nutzfläche. Neben Wald befinden sich dort zwei Biotope. Birgit Reichert, die auch im Naturschutzbund (Nabu) aktiv ist: "Unser Ziel ist es, den Schutzstatus der Fläche zu erhöhen, sie soll zum Naturschutzgebiet werden. Denn hier gibt es zwar viel Grün, aber wenig Naturschutzgebiet. Und dieses Wäldchen ist eine wichtige grüne Brücke." Baummarder, Kuckuck, Fledermaus, Buntspecht oder Waldkauz, aber auch Silbergras, Fingerhut, Wiesensalbei, Robinien, Eichen, Buchen und vieles mehr lebten und wüchsen dort - ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna also. "Der Wald muss so wie er ist unbedingt erhalten werden", betont Birgit Reichert, die mit ihrem Mann erst seit Oktober vergangenen Jahres am Siedlerweg wohnt und deren Garten an die besagte Fläche grenzt. "Wir möchten nicht, dass der Status enes Landschaftsschutzgebietes aufgehoben und somit anderen Nutzungsmöglichkeiten Tür und Tor geöffnet werden", sagt die 54-Jährige.