Wirtschaftsstandort Alpen/Rheinberg/Xanten : Der Salzbergbau wirkt ewig nach

Kreis Wesel Die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter bekräftigt im Weseler Kreishaus ihre Forderung nach einer Erfassungsstelle und hofft auf die Solidarität in den Rathäusern.

Bisher, so die Bürgerinitiative, sei es weiter so, dass Betroffene im Schadensfall mit ihren Ansprüchen den Unternehmen allein gegenüberstünden und hohe Gutachterkosten stemmen müssten, um ihre Rechte durchzusetzen. Und: Salzbergbauschäden könnten sich erst in Jahrzehnten zeigen. Senkungsprozesse könnten bis zu 200 Jahre anhalten. Daher gehe es auch um eine klare Regelung sogenannter Ewigkeitsschäden.

Der Resolutionsentwurf, den die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter in den Kreistag und in die Räte einbringen möchte, ist am Freitag, 11. Juni, um 20.04 Uhr auch Thema in der Bürgerfunksendung auf Radio KW.