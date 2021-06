Wirtschaftsstandort Rheinberg/Alpen : Bürgerinitiative gegen Kiesabgrabung steht

Die Abgrabungsflächen an der Wolfskuhlenallee in Budberg sollen ausgeweitet werden. Dagegen regt sich Widerstand. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg/Alpen In den Sommerferien soll es eine Versammlung und eine erste Protestaktion in Rheinberg der Mitte Juni gegründeten Gruppe geben. Weitere Mitstreiter werden gesucht.

„Im Zuge des neuen Regionalentwicklungsplans werden voraussichtlich 546 Hektar weitere Abbauflächen für die Kiesindustrie in Rheinberg, Alpen, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn ausgewiesen“, erklärt Hannah Bollig (SPD) als Mitinitiatorin der Bürgerinitiative. „Das werden wir nicht hinnehmen. In Rheinberg wurde bereits zu viel Fläche durch den Kiesabbau blockiert.“

Kies und Sand seien endliche Ressourcen. „Keine Generation vor uns hat so einen intensiven Abbau am Niederrhein betriebt“, meint Klaus Leonhards, ebenfalls Mitinitiator der Bürgerinitiative. „Dieser Kies­abbau geht vollständig zulasten unserer Kinder, Enkel und der dann nachfolgenden Generationen.“

Die Bürgerinitiative hatte sich am 15. Juni in einer Zoom-Konferenz zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Mit dabei waren etwa 20 Teilnehmer. In den Sommerferien plant die Bürgerinitiative eine erste Protest-Aktion. Ende August soll es dann eine Versammlung in Präsenz geben. Bis zu diesem Zeitpunkt übernehmen Hannah Bollig und Klaus Leonhards kommissarisch die Organisation. Wer sich beteiligen oder einfach nur informiert werden möchte, kann sich unter [email protected] per E-Mail melden.