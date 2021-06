Energiewende in Alpen : Gegenwind sieht Flächen für verträgliche Windparks

Die Bürgerinitiative Gegenwind in Menzelen sieht sich noch nicht am Ziel. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Bürgerinitiative freut sich über Etappensieg und bietet dem Rathaus eine Dialog an. Sie sieht genug verträgliche Flächen für Windparks in Alpen.

Die Bürgerinitiative Gegenwind Winnenthal hat die Entscheidung der Gemeinde begrüßt, die weitere Beratung des Teilflächennutzungsplans Windenergie von der Tagesordnung der um eine Woche auf Dienstag, 6. Juli, verschobenen Ratssitzung zu nehmen. „Damit ist eine erste wichtige Forderung der Bürgerinitiative erfüllt, zunächst die Rechtskraft des neuen Landesgesetzes abzuwarten“, sagte Sprecher Dennis Wierz. Wie berichtet, will die Landesregierung im Landtag neue Abstandsregelungen für Windräder beschließen. Künftig sollen die Windmühlen mindestens 1000 Meter von der Wohnbebauung entfernt stehen. Der Landtag will am Donnerstag, 1. Juli, entscheiden.

Wie ausführlich berichtet, hatte der Bürgermeister am Freitag die mit Spannung erwartete Sitzung des Rates verschieben müssen, weil durch einen technischen Fehler die Ladefrist überschritten worden war. Damit ist es für den Rat unmöglich geworden, vor dem Landtag zu entscheiden. Auch so hätte er keine Chance gehabt, dem Landesgesetz auszuweichen, da die Entscheidung der Bezirksregierung über die Änderung des Flächennutzungsplans erst im Herbst zu erwarten gewesen wäre.

„Wir freuen uns über die Entscheidung im Sinne unserer Bedenken und hoffen, den konstruktiven Dialog mit dem Bürgermeister und den Fraktionen im Rat fortsetzen zu können“, so Wierz. Es sei nachweisbar, so der BI-Sprecher, dass es im Gemeindegebiet „naturverträgliche und für Anwohner weniger belastende Flächen für Windenergieanlagen gibt als die vorgesehene Konzentrationszone Winnenthal“. Gegenwind biete an, mit der Gemeinde an Lösungen zu arbeiten, „wenn das Paket der harten und weichen Tabukriterien noch mal aufgeschnürt werden kann“, so Dennis Wierz. Er sehe „erhebliche Freiflächen, die weder Landschaftsschutzgebiete noch den Wald tangieren und auch den 1000-Meter-Abstand zur Wohnbebauung einhalten“. Darüber lohne es, noch mal nachzudenken.