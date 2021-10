Stadtentwicklung in Alpen : Bewegungspark mit viel Grün und Schatten

Stadtentwicklung in Alpen

Alpen Alpens Verwaltung hat Online-Befragung zur Neungestaltung des Geländes am Marienstift ausgewertet und plant jetzt. In einem Jahr soll mit dem Umbau begonnen werden.

Die Alpener Bevölkerung war im Sommer dazu aufgerufen gewesen, sich online an der Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes am Marienstift zu beteiligen und Wünsche für das weitläufige Gelände im Herzen des Ortes zu formulieren. 101 Personen haben mitgemacht, wie die Verwaltung mitteilte.