Kulturprogramm in Eigenregie : Frische Luft im Budberger Bürgerhaus

Rheinberg Der Trägerverein hat die Pause in der Pandemie genutzt, um eine neue Lüftungsanlage zu installieren. Die sorgt für einen corona-gerechten Betrieb und macht wieder ein Kulturprogramm mit acht Veranstaltungen möglich.

Für manches hat die Pandiemie auch gute Seiten. „Corona hat uns natürlich in die Karten gespielt. Weil alle Veranstaltungen ausgefallen sind, konnten wir in Ruhe die neue Lüftungsanlage installieren“, sagt Peter Houcken, Vorsitzender des Budberger Bürgerhaus-Vereins. Immerhin musste das Dach geöffnet werden, damit per Autokran das neue Lüftungsgerät auf dem Dachboden platziert werden konnte.

Karten Eintrittskarten zum Preis 15 Euro gibt es beim „Budberger Blümchen“, Rheinkamper Straße 1, oder per E-Mail an info@buergerhaus-budberg.de

„Aufgrund der effizienten Motortechnik betragen die Stromkosten für eine Abendveranstaltung nur etwa zwei Euro. Im Sommer kommen zehn Euro für Kühlwasser hinzu. Schließlich soll niemand schwitzen“, so Albeck. Unter diesen Voraussetzungen sieht sich der Verein wieder in der Lage, ein volles Veranstaltungsprogramm anzubieten, das erste seit zwei Jahren.

In dieser Zeit kamen viele Dankschreiben von Künstlern, deren Auftritte abgesagt werden mussten. „Die sind in der Pandemie arg gebeutelt. Deswegen haben wir ihnen die halbe Gage überwiesen“, sagt Klaus Lorenz, der sich im Verein federführend um die Kulturarbeit kümmert.

Nach dem Motto „Im Budberger Bürgerhaus hat die Kultur jetzt Luft nach oben“ finden im laufenden Jahr acht Veranstaltungen statt. Die ordnet Lorenz den drei Bereichen „Komödiantische Muse, musikalische Veranstaltungen und Comedy“ zu. Den Auftakt macht am 5. März der ehemalige Moerser Schlosstheater-Schauspieler Patrick Dollas mit der politischen Lesung „Tipis in Thüringen“. Dollas erzählt die Geschichte von fünf Männern und ihrer Freundschaft im letzten Sommer der DDR. Am 20. März ist Anne Gesthuysen an der Rheinkamper Straße zu Gast. Die TV-Moderatorin liest aus ihrem aktuellen Roman „Wir sind schließlich wer“.