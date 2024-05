„Um Fahrbetrieb aufrechtzuerhalten“ Bürgerbus Rheinberg sucht dringend weitere Fahrer

In einem Rückblick berichtete der Bürgerbusverein, wie sich die Fahrgastzahlen entwickelt haben. Demnach fahren täglich kontinuierlich mehr als 100 Menschen mit dem Bürgerbus Rheinberg. Im vergangenen Monat waren es sogar mehr 120 am Tag gewesen. In den zehn Jahren des Bürgerbusses seien inzwischen 125.000 Personen befördert worden, berichtete der Verein. Inzwischen würden zwei Busse eingesetzt, sodass die etwa 80 Haltestellen stündlich bedient werden könnten. Durch die Unterstützung der Stadt Rheinberg könnten die beiden Fahrzeuge in Garagen untergestellt werden. Außerdem werde ein neuer Bus zur Verfügung gestellt, da der Vorgänger schon 500.000 Kilometer auf dem Buckel habe.