Einschränkungen im Personennahverkehr Bürgerbus Alpen spart Haltestellen in Xanten aus

Von Montag, 15. Januar, bis voraussichtlich Samstag, 20. Januar, ist der Veener Weg (die Kreisstraße 23) zwischen der ehemaligen Gaststätte Schrammshof und dem Heesweg (Abzweig nach Birten) wegen Forstarbeiten in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Die Gemeinde Alpen teilt nun mit, dass der Bürgerbus Alpen daher während dieser Sperrung das Xantener Krankenhaus in der Hees und die Haltestellen in Xanten nicht anfahren werde. Der Linienweg endet und beginnt während der oben genannten Sperrzeit an der Haltestelle Veen Kirche. Das Ziel Xanten ist in dieser Woche ab Alpen auch mit der Bahn zu erreichen. Das Krankenhaus ist vom Bahnhof Xanten mit dem Bürgerbus Sonsbeck zu erreichen. Sollte die Sperrung vorzeitig aufgehoben werden, wird der Linienweg wieder gemäß Fahrplan bis Xanten fortgesetzt.