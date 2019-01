Weihnachtskonzert von Cantemus Büderich: Ein musikalisches Festtagsgeschenk

Wesel/Büderich Cantemus Büderich gab in der Kirche St. Peter ein festliches Weihnachtskonzert und begeisterte mit Lobgesängen auf die Geburt Christi. Das Publikum dankte den Musikern mit stehendem Applaus.

Chordirektor Hans-Heinrich Struberg gab dem Konzert mit der Auswahl der Werke seine Handschrift. Er sorgte mit den Sängerinnen und Sängern von Cantemus für ein musikalisches Erlebnis, das so ganz in die stille Zeit nach dem Weihnachtsfest passte. Werke der Komponisten Charpentier, Händel, Rutter, Saint-Saëns und Zavaterie standen auf dem Programm. Das Collegium Instrumentale Kempen unter der Leitung von Bernd Erich Brinkmann begleitete und komplettierte in bewährter Weise dieses Konzertprojekt von Cantemus. Als Sohn Büderichs mischte Otto Maria Krämer an der Kirchen- wie an der Konzertorgel mit.