Festgottesdienst im Clarenbach-Haus Ökumenischer Chor in Büderich feiert Jubiläum

Der Wunsch, weiter in einer singenden Gemeinschaft an der Verkündigung der christlichen Botschaft mit ihren Möglichkeiten mitzuwirken, ermutigte die Sängerinnen und Sänger damals, es miteinander zu wagen. Als Chorleiter konnte Michael van Soest gewonnen werden, der damals gerade seine Ausbildung zum C-Kirchenmusiker abgeschlossen hatte. Schon zwei Jahre später reichte er den Dirigentenstab weiter an Gabriele Schepers-Wittig, die die Chorgemeinschaft seit 2000, also seit 23 Jahren, leitet.