Chor singt in der Kirche Camus-Konzert in Büderich – „Von Bach bis zu den Beatles“

Am Sonntag, 1. Oktober, wird der gemischte Chor Cantemus Büderich in der Reihe Kleinod in der evangelischen Kirche in Büderich um 17 Uhr ein weiteres Konzert geben. Unter der Überschrift „Von Bach bis Beatles“ wird der Chor Vokalmusik englischer Komponisten präsentieren. Passend zum Erntedankfest wird Cantemus das Konzert mit „Look at the world“ von John Rutter seine musikalische Veranstaltung eröffnen.