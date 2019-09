Landfrauenausflug : Besuch bei Bremer Stadtmusikanten

Budberg/Bremen Seit Sonntag waren 27 Budberger Landfrauen auf Tour. Sie werden am Mittwoch wieder in der Heimat erwartet.

(bp) Die Landfrauen aus Budberg haben den Bremer Stadtmusikanten einen Besuch abgestattet und sich selbstverständlich unter dem Denkmal von Esel, Hund und Hahn zum Erinnerungsfoto aufgestellt, ehe sie am gestrigen Dienstagabend in den Bus gestiegen sind, um an den Niederrhein zurückzukehren. 27 Landfrauen hatten sich am Sonntag auf die Tour in die norddeutsche Hansestadt begeben. Dort sind sie nicht nur rund ums Bremer Rathaus spaziert, sondern haben auch die schöne Umgebung erkundet. Sie waren begeistert von Ausflügen in die „Künstlerstast“ Worpswede und ins idyllische Fischerhude. Neben dem gemütlichen Bummel durch Stadt und Städtchen sammelten die Frauen viele schöne Eindrücke und ließen natürlich auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.