Gastronomie in Rheinberg : Krauthaus am Heesenweg verkauft ab Samstag Kuchen

Michael Rosin verkauft ab Samstag Kuchen zum Mitnehmen. Foto: MR

Budberg Gastronom Michael Rosin hat das Bauernhofcafé in Budberg am Heesenweg von Familie Barten übernommen. Er startet am Wochenende mit einem Außer-Haus-Service und hofft, das Café bald öffnen zu können.

Den Start in seine erste Saison als Pächter im Krauthaus Am Heesenweg (ehemals Krauthaus Heesenhof) hatte sich Michael Rosin anders vorgestellt. „Eigentlich wollten wir schon längst geöffnet haben, mit Frühlingsbeginn die Außengastronomie eröffnen“, erzählt der Gastronom. Stattdessen dauert der Corona-Lockdown weiter an, die Gastronomiebetriebe bleiben geschlossen. „Wir haben ausreichend Platz, können Abstand halten, halten Desinfektionsmittel vor und kennen die Regeln“, sagt Rosin. Er bringt nur wenig Verständnis dafür auf, dass die Branche nicht öffnen kann. Dennoch will der 60-Jährige nicht aufstecken und startet deshalb am Samstag, 27., und Sonntag, 28. März, jeweils von 12 bis 16 Uhr, einen Kuchen-Außer-Haus-Verkauf im Krauthaus am Heesenweg.

Im Angebot finden sich Kaffeetafelklassiker wie Apfel- und Käsekuchen sowie verschiedene Sahnetorten. Alles frisch und hausgebacken. Daneben bietet er auch Bio-Produkte wie Essig und Öle, Honig, Marmeladen und Konfitüren sowie selbstgemachten Eierlikör an. Für alle Naschkatzen gilt: vorbeikommen, aussuchen, mitnehmen. „Wer mag, kann auch vorher anrufen“, so Rosin. Es gilt: Vor Ort darf nichts verzehrt werden. Auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen wird streng geachtet, das Tragen von OP- oder FFP2-Masken im Laden ist Pflicht.

Zwei Mitarbeiter stehen ihm in den kommenden Tagen in der Backstube beziehungsweise in der Küche zur Seite: Tortenböden backen, Eierlikör ansetzen und Marmelade kochen – da fällt einiges an Arbeit an. „Ich weiß nicht, wie der Außer-Haus-Verkauf ankommt, eventuell müssen wir bei großer Nachfrage am Samstag nochmal weitere Kuchen backen“, sagt Rosin. Für den erfahrenen Gastronomen ist der Verkauf wie ein Sprung ins sprichwörtlich kalte Wasser.