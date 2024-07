Kabarett und Musik in Rheinberg Poetische Texte und Lieder vom glücklichen Niederrhein

Die Liebesgeschichte von „Poseidon“ und „Arabella“ illustriert Behrens einfallsreich mit ausgefallenen Fotos von Rheinschiffen, mit deren Namen die Geschichte erzählt wurde. Interessant für die Zuhörer wurde eine weitere Geschichte über den Niederrhein, die er als ein Gewinnspiel in sein Programm einbaute, in der die Anzahl der Städte und Dörfer, die in dieser Geschichte versteckt waren, entdeckt werden mussten.