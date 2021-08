Sachbeschädigung an der Wolfskuhlenallee in Budberg : Blaue Farbe auf Mauer und Straße gesprüht

Die Polizei hofft auf Hinweise zu der Sachbeschädigung. Foto: dpa/Silas Stein

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Täter oder mehreren Tätern, die in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 9.35 Uhr, an der Wolfskuhlenallee in Budberg mit blauer Farbe den Schriftzug „BCB" auf eine Mauer und auf die Fahrbahn gesprüht haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, ist die besprühte Fläche ca. einen Meter mal 1,10 Meter groß. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an die Polizei in Rheinberg wenden. Die Telefonnummer lautet 02843 9276-0.

(up)