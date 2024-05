Auftakt zum Schützenfest BSV Eversael trifft sich zum Königsschießen

Der Bürgerschützenverein (BSV) Eversael 1728 feiert von Samstag, 1. Juni, bis Montag, 3. Juni sein diesjähriges Schützenfest: Es wird alle zwei Jahre veranstaltet. Den Auftakt bildet das Preis- und Königsschießen für die erwachsenen Vereinsmitglieder an diesem Samstag, 18. Mai, ab 14 Uhr auf dem Vogelschießstand am Vereinsheim an der Feldstraße. Auch eine Cafeteria, ein Getränke- und ein Imbissstand werden aufgebaut. Das Kinderkönigsschießen folgt am Sonntag, 19. Mai, 11 Uhr, ebenfalls am Vereinsheim an der Feldstraße. Es richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen acht und 14 Jahren. Beendet wird das Schützenfest am Montag, 3. Juni, mit dem Klompenball ab 11 Uhr im Festzelt. Der amtierende König Till Harting und seine Königin Anne Harting freuen sich auf ein schönes Schützenfest und auf ein erfolgreiches Königsschießen, bei dem eine neue Schützenkönigin oder ein neuer Schützenkönig ermittelt wird.