Straßenbau in Alpen : Brückensanierung auf Gindericher Straße geht bald weiter

Straßenbau in Alpen

Menzelen/Ginderich Weil der Schaden größer war als angenommen, musste umgeplant werden.

Seit Wochen ärgert sich Hubert Giesen aus Menzelen, wenn er auf der langgezogenen Gindericher Straße (K 22) ortsauswärts auf freier Strecke vor der Ampel warten muss. Der Kreis Wesel lässt die Brücke über den Graben sanieren. Doch das Projekt ist auf halber Strecke ins Stocken geraten. „Hier tut sich schon lange nichts mehr“, sagt Giesen. Er wartet regelmäßig vor der roten Baustellenampel. Andere hätten längst die Geduld verloren und würden die Lichtzeichen schlichtweg ignorieren, so Giesen. „Die fahren durch, auch wenn’s Rot ist.“ Der 77-Jährige würde gern wissen, wann’s weitergeht mit den Arbeiten an der Brücke.

Der Sanierungsbedarf sei offenkundig gewesen, so Kampen. Geländer und die Betonkappen, auf denen sie stehen, seien auf beiden Seiten marode. Während die Sanierung der einen Seite planmäßig verlaufen sei, habe es auf der gegenüberliegenden Straßenseite unerwartete Probleme gegeben. „Da wir keine Pläne aus der Bauzeit haben, ist der ganze Umfang der Schäden erst offenkundig geworden, als wir die Geländer abmontiert haben“, so Kampen.

Gesundheit am Niederrhein

Gesundheit am Niederrhein : „Viel trinken hält die Niere gesund“

Ein Ort voller Leben in Ginderich

Gelungenes Projekt : Ein Ort voller Leben in Ginderich

Auf der einen Seite fehle ein ordentliches Betonfundament fürs Geländer. Daher hätten die Pläne angepasst und die Statik neu berechnet werden müssen. Das Nachsitzen sei nun zu Ende. Aber es hänge jetzt natürlich auch von der aktuellen Auslastung des beauftragten Unternehmens ab, wann die Arbeiten fortgesetzt werden können. Der Kreis gehe davon aus, dass dies nicht mehr so lange auf sich warten lasse und sich die Engstelle auflöse. Nach dem Neustart der Reparatur, so Kampen, könnte rund 14 Tage später die Ampel an der Stelle abgeschaltet werden.