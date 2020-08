Schützentradition in Alpen : Veener Schützen feiern in Krähennestern und gewinnen Wette

Veen Weil Corona auch der Schützenbruderschaft St. Nikolaus in Veen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat sie dezentral gefeiert. Brudermeister Alois van Husen hat gewettet und verloren.

Das Krähendorf Veen lässt sich auch durch ein weltweit wütendes Virus nicht den Spaß verderben. Klar, auch die Schützenbruderschaft St. Nikolaus musste der Pandemie Rechnung tragen und auf ihr traditionelles Schützenfest, wie es alle lieben, verzichten. Doch das „gallische Dorf Veen“ lässt sich das Feiern nicht verbieten. Statt in ein großes Festzelt zogen sich die Nikolaus-Schützen nach dem Gedenken am Ehrenmal, wo Ortsvorsteher Michael van Beek die Ansprache hielt, in zahlreiche „Krähennester“ zurück. In Familien, Nachbarschaften, mit Klubs oder in Freundeskreisen wurde dezentral im überschaubaren, risikoarmen Rahmen fröhlich gefeiert.

Brudermeister Alois van Husen sorgte am Samstagmorgen für Bewegung in den Nestern, als er seine obligatorische Kirmeswette formulierte. Und er hat sie natürlich verloren, wie er am Abend sichtlich bewegt, mit einem Tränchen in den Augen einräumen musste. Die Schützenbrüder und -schwestern hatten es in ihren Krähennestern in sportlichen Wettkämpfen unterschiedlichster Art geschafft, mehr als die geforderten 20 Könige und Königinnen zu küren und ihnen Minister an die Seite zu stellen.