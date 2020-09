Schützentradition in Alpen : Schützen erhalten Tüten mit Bier und Wurst

Bier, Salami und Grußwort: Tüte für ein gutes Gefühl. Foto: Schützen

Alpen-Menzelen Der Vorstand der Bruderschaft in Menzelen-Ost will, weil das Schützenfest ausfällt, mit einer kleinen Aufmerksamkeit am Wochenende etwas von der Stimmung retten.

Am kommenden Wochenende, genauer genommen am Samstag, wäre es für die Schützen in Menzelen-Ost wieder an der Zeit gewesen, die grüne Uniform auszupacken, um zum Schießen anzutreten und damit das Schützenfest zu eröffnen. Doch Corona hat den Terminplan durchkreuzt. Die beliebte Veranstaltung muss in diesem Jahr ausfallen. Wie viele andere Vereine, muss auch die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost auf ihr zentrales Ereignis verzichten. Und so bleibt in Menzelen-Ost der Dorf- und Schießplatz am ersten September-Wochenende leer.

Die Bruderschaft kann sich allerdings ein Menzelen ganz ohne Schützenfest nicht vorstellen. Deshalb hat der Vorstand beschlossen, einen kleinen Schützengruß an die Mitglieder der Bruderschaft zu senden, um wenigstens ein kleines Gefühl von Schützenfest aufkommen zu lassen. Befördern soll das ein kleiner Beutel, der mit „veranstaltungstypischen Schmankerln zum direkten Verzehr“ befüllt ist, wie Präsident Mike Ingenfeld im beiliegenden Gruß an die Schützen erläutert.

Der Beutel enthält neben einem Salami-Snack eine Flasche Bier, einen Kräuterschnaps und eine Wertmarke zum Einlösen im Lokal von Fest- und Vereinswirt Johannes Wynen. Die Beutel wurden am vergangenen Samstag vom Vorstand und dem amtierenden Königspaar Daniel Vennemann und Gemahlin Kerstin sowie Vertretern des Throngefolges gepackt. Mit Bollerwagen oder Auto wurden sie im Anschluss an den Großteil der Mitglieder verteilt. Bis zum Fest-Wochenende sollen alle Schützenbrüder einen kompakten Schützenfest-Schmaus erhalten. König Daniel Vennemann wird seine Regentschaft zusammen mit Königin Kerstin und dem Thron ein Jahr verlängern.

Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit, um im nächsten Jahr wieder nach einem hoffentlich spannenden Wettbewerb die Königswürde an seinen Nachfolger weitergeben zu können. Zusammen mit dem Präsidenten und dem Vorstand richtet das Königspaar und sein Gefolge die besten Grüße an die Bevölkerung in Menzelen. Das alljährlich erscheinende Heft mit dem Grußwort, das in der Vergangenheit immer kurz vorm Festwochenende verteilt worden ist und das Festprogramm bekannt gab, fällt diesmal zwangsläufig deutlich dünner aus.

In dem kleinen Gruß an die Schützenbrüder und dem Grußwort an die Menzelenerinnen und Menzelener findet sich auch der Aufruf, das Dorf über die eigentlich bevorstehenden Festtage zu verschönern, die Fahnen zu hissen und die Vorgärten zu schmücken, um ins Bewusstsein zu rücken, dass dieses Wochenende eigentlich ein ganz besonderes ist. Dies soll nicht nur die Verbundenheit zur Schützenbruderschaft ausdrücken, sondern auch ein sichtbares und vor allem ein schönes Zeichen für die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt in diesen Zeiten sein.

(bp)