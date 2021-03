Feuerwehreinsatz am Sonntag : Brennendes Auto auf der A57 bei Alpen gelöscht

Alpen Die Freiwillige Feuerwehr Alpen hatte am Sonntagmittag um kurz vor 12 Uhr einen Einsatz auf der Autobahn 57 bei Alpen. In Fahrtrichtung Nimwegen/Niederlande brannte ein Auto aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Alpen hatte am Sonntagmittag um kurz vor 12 Uhr einen Einsatz auf der Autobahn 57 bei Alpen. In Fahrtrichtung Nimwegen/Niederlande brannte ein Auto aus. Die eingesetzten Einheihen sicherten die Einsatzstelle so ab, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mit Hilfe eines S-Rohrs wurde der Brand auf der Autobahn gelöscht. Es wurde offensichtlich niemand verletzt. Was die Ursache für den Pkw-Brand war, stand noch nicht fest. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.