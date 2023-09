Brandschutztag in Borth-Wallach Jugendfeuerwehr zieht Einsatzwagen am schnellsten

Interesse am Brandschutztag der Feuerwehr in Borth-Wallach war bei Jung und Alt gleichermaßen groß. Nicht zuletzt wegen des Höhepunkts des Tages: dem Feuerwehrauto-Wettziehen. Zehn Teams traten gegeneinander an, um zu ermitteln, wer das Fahrzeug am schnellsten ziehen kann, wie Stefan Brand von der Feuerwehr Rheinberg mitteilte.