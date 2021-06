Feuerwehrbesuch in Mezelen : Brandschutz kinderleicht erklärt

Feuerwehrbesuch in Mezelen

Brandschutzerziehung kann nicht früh genug beginnen. Die Kindergärten in Menzelen waren bei der Feuerwehr zu Besuch. Foto: FWM

Alpen-Menzelen Menzelens Vorschulkinder lernten bei einem Besuch der Feuerwehr, was zu tun ist, wenn’s brennt. Nach spannenden Informationen und praktischen Übungen durften die Kinder auch mit Wasser spielen.

Es hieß „Wasser marsch“ für die Vorschulkinder aus Menzelen: Da die Brandschutzerziehung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, freuten sich die Männer und Frauen der Feuerwehr-Löschgruppe Menzelen jetzt umso mehr, wieder ihre Brandschutzerziehung in beiden Menzelener Kindergärten aufnehmen zu können.

So begrüßte die Einheit Menzelen insgesamt 20 „Quakende Frösche“ und „Starke Drachen“ an ihrem Gerätehaus. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden nach ein paar spannenden Hintergrundinformationen vor allem praktische Übungen zusammen mit den kleinen Besuchern durchgespielt. So durften die Kinder zum Beispiel den Notruf 112 anrufen und ein Feuer melden.