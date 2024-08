Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus noch unklar

In einem Wohngebäude an der Straße An der Vorburg in Alpen hat es am Sonntag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer am frühen Abend auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, berichteten die Ermittler. Der Brand habe durch die Feuerwehr Alpen gelöscht werden können. Die betroffene Wohnung sei aber nicht mehr bewohnbar. Bei Eintreffen der Polizei hätten sich keine Personen im Gebäude befunden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.