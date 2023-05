Im Wäldchen am Sportplatz Fitnesspfad in Veen für jedes Alter offen

An „Trimmy“ werden sich die Älteren sicher noch ganz gut erinnern? Richtig, das lustige Männchen mit dem hoch gestreckten Daumen war in den Siebzigerjahren vor dem Jahrtausendwechsel das Maskottchen der Trimm-dich-Bewegung. Überall, wie in der Leucht bei Saalhoff, entstanden Trimm-Dich-Parcours mit ebenso simplen wie effektiven Sportgeräten. Dann wurde es jahrzehntelang ruhig um diese Form der Selbstertüchtigung in der freien Natur. Die Geräte setzten Rost an. Das ändert sich gerade wieder.