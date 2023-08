Anlaufstelle und Treffpunkt für den Ort Die Kiosk-Betreiber in Borth haben noch jede Menge vor

Eigentlich hatte der Mülheimer Mikael Tüten einen neuen Standort für seinen Autohandel gesucht. Als er dann bei Ebay-Kleinanzeigen zufällig auf die leerstehende ehemalige Tankstelle in Borth stieß, schien sein Wunsch in Erfüllung zu gehen. „Leider wollte der Besitzer nicht, dass wir hier Autos verkaufen“, erklärt Tüten, der schnell das Potenzial der an der Borther Straße gelegenen Immobilie erkannte und sich kurzerhand umentschied. Er hat hier am 1. April einen Kiosk eröffnet. „Wir wollten etwas wagen und den Borthern etwas bieten“, so Mikael Tüten.