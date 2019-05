Tragischer Vorfall in Rheinberg : Bombe entschärft - Mann stirbt bei Evakuierung

Rheinberg In Rheinberg ist am Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung musste die Straße am Solvay-Werk gesperrt werden. Bei der Evakuierung ist ein Mann gestorben.

Auf der Freifläche an der Kreuzung Zollstraße und Xantener Straße in Höhe des Solvay-Werks in Rheinberg ist am Dienstag eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Blindgänger war am Vormittag entdeckt worden. Die benachbarten Wohnhäuser wurden daraufhin evakuiert. Den etwa 20 Bewohnern wurde angeboten, sich vorübergehend im Stadthaus aufzuhalten.

Bei der Evakuierung starb ein Mann. Er war schwer krank und sollte mit einem Krankentransport zu Familienangehörigen gefahren werden. Die Aufregung durch die Evakuierung war offenbar zu viel für ihn.

Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel und die beteiligten Rettungskräfte zeigten sich sehr betroffen. Tatzel sagte, er werde die Angehörigen aufsuchen und ihnen sein Mitgefühl ausspechen.