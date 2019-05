Rheinberg : Fünf-Zentner-Bombe bei Solvay ist entschärft

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung.

Rheinberg In Rheinberg ist am Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung muss die Straße am Solvay-Werk gesperrt werden.

Auf der Freifläche an der Kreuzung Zollstraße/Xantener Straße in Höhe des Solvay-Werks in Rheinberg ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Entschärfung hat um kurz vor 15 Uhr begonnen. Aus diesem Grunde gab es im Rheinberger Stadtgebiet einen Sirenenalarm.

Um genau 15.20 Uhr ertönte ein einminütiger durchgehender Sirenenton. Das bedeutet: Bombe entschärft, Gefahr gebannt. Die benachbarten Wohnhäuser sind zuvor evakuiert worden. Den etwa 20 Bewohnern ist angeboten worden, sich vorübergehend im Stadthaus aufzuhalten.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Ordnungsamt und Polizei rechnen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Chemiewerkes. Die L 137 wird ab 14 gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollen den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen. Die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei sollen für Notrufe freigehalten werden.eitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02843 171-600.