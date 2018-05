Rheinberg: Börsenfachmann aus TV informiert Volksbankvertreter

Rheinberg

Die Volksbank Niederrhein hat für Montag, 18. Juni, die Vertreterversammlung in die Stadthalle in Rheinberg einberufen. Das Treffen der Bankvertreter beginnt im 19 Uhr. Zunächst wird Vorstand Guido Lohmann die Bilanz des zurückliegenden Geschäftsjahres erläutern und eine Einschätzung der Marktlage für seine Bank mit Sitz in Alpen vornehmen. Dann weitet sich der Blick. Gastreferent Markus Gürne, Ressortleiter der ARD-Börsenredaktion, berichtet über die weltweiten Finanzmärkte und das Geschehen an der Frankfurter Börse. Schwerpunkt seines Fachvortrages sollen die wirtschaftspolitischen Herausforderungen sein, denen sich Europa aktuell stellen muss.