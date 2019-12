Kiesabgrabung am Niederrhein : Kiesgegner bilanzieren Protest-Jahr bei Mahnwache auf Hackstein-Hof

Alpen Bönninghardts Ortsvorsteher Herbert Oymann steht im Briefwechsel mit Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel. Er hofft auf die nächste Abgrabungskonferenz.

Bei der Abgrabungskonferenz Anfang Oktober im Weseler Kreishaus, so Ortsvorsteher Herbert Oymann, sei erstmals erkennbar geworden, dass die Bürgerinitiativen im nicht enden wollenden Dauerkonflikt um Kiesabbau am Niederrhein „endlich Gehör finden“. Die regionalen Kiesunternehmen hätten öffentlich untermauert, dass sie kein Interesse an vier ausgewiesenen Flächen im Entwurf des Regionalplans hätten. Das sehe auch Industrie- und Handelkammer (IHK) so, sagt Oymann. Er hat Anfang November Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des RVR, einen Brief geschrieben. Darin fragt Oymann nach, warum die von der Industrie als für sie uninteressant klassifizierten Flächen – neben den 22 Hektar am Flughafenweg und 38 Hektar an der Alte Weseler Straße in der Bönninghardt, 44 Hektar in Wesel-Obrighoven sowie 85 Hektar im Wickrather Feld in Kamp-Lintfort – nicht sofort aus dem Planungshorizont des RVR gestrichen worden seien. Dass das durchaus denkbar wäre, habe die Regionaldirektorin in ihrem Schlussstatement bei der Abgrabungskonferenz skizziert.