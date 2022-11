Heier-Martins-Event auf der Bönningardt : Waldspielplatz im Lichterglanz

Alpen Hunderte Kinder feierten mit ihren Eltern auf der Bönninghardt das Heier-Martins-Event. An verschiedenen Ständen boten Vereine und Initiativen Nützliches, Schönes sowie Leckeres an, und bei einer Tombola ging niemand leer aus.

Wenn einige Hundert Kinder sich an einem Novembersamstag voller Freude mit ihren Eltern zum Bönninghardter Waldspielplatz begeben, kann dieser gemeinsame Gang nur einen Grund haben: Der Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum hat zum Besuch des Heier-Martins-Events eingeladen. Wie an jedem anderen schönen Tag konnten die Kleinen am vergangenen Samstag ihre Kletter- und Balancierkünste an den vielen gut gepflegten Spielgeräten erproben, und auch an dem von Brigitte Kellerbach geführten Büdchen gab es viele Köstlichkeiten zu kaufen. Aber das war an diesem besonderen Tag natürlich bei weitem nicht alles.