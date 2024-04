Langjähriger Chorleiter auf der Bönninghardt Heinz-Theo Baumgärtner wurde verabschiedet

(side) Am Samstag wurde Heinz-Theo Baumgärtner feierlich in St. Vinzenz in Bönninghardt offiziell verabschiedet – am 30. April ist sein letzter Tag. 47 Jahre lang war Baumgärtner Dirigent und Chorleiter der Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores. Unzählige Gottesdienste und Liturgien hatte er mit seinem Talent und der Sangeskraft des Chores bereichert und damit das Lob Gottes verkündet. Die Verabschiedung Baumgärtners fand in der Feier der Eucharistie statt (hier ist er zusammen mit Pfarrer Dietmar Heshe und Chorleiter Thomas Jansen zu sehen). Im Anschluss gab es einen Umtrunk im Pfarrheim und die Gelegenheit für Gespräche. Doch niemals geht man so ganz: Heinz-Theo Baumgärtner bleibt der Gemeinde als Organist auch in Zukunft erhalten.