Waldspielplatz auf der Bönninghardt Frühlingsfest zog Groß und Klein an

Bönninghardt Rappelvoll war der Waldspielplatz Bönninghardt am Samstag. Denn wenn der Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum einlädt, dann kommen die großen und kleinen Bönninghardter in Scharen. „Im Schnitt werden es über den Nachmittag verteilt bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher gewesen sein“, freut sich der Bönninghardter Ortsvorsteher Herbert Oymann. Damit zieht Oymann eine sehr positive Bilanz des bunten Frühlingsfestes, was längst auch über die Ortsgrenzen hinaus bekannt sei. So hätten schon lange vor der offiziellen Begrüßung Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Familien vor Ort auf den Start des Festes gewartet. Kaum habe er die vielen Gäste von Nah und Fern begrüßt, seien die Kinder auch schon auf die vielen unterschiedlichen Spielgeräte gestürmt.