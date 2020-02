Karneval in Bönninghardt : Besenbinder bieten „Hei-Light“ zum Jubiläum

Karneval in Bönninghardt

Bönninghardt Unter dem Motto „Die höllischen Nachbarn kommen vorbei, Oranje Boven hallt‘s von der Hei“ feierten die Bönninghardter ihre 50. Büttensitzung.

Der Karneval der Heier Besenbinder ließ nichts zu wünschen übrig. Tolle Saalstimmung, super handgemachtes Programm und ein Elferrat, ganz im Geist von „Oranje“, heizte bis zum Siedepunkt ein. Im ausverkauften Saal Thiesen wackelten die Wände. Das 50. Jubiläum wird in die Chronik als wahres „Hei-Light“ eingehen.

Das Motto „Die höllischen Nachbarn kommen vorbei, Oranje Boven hallt‘s von der Hei“ passte perfekt, eben ganz so, wie es sich Sitzungspräsident Leo Sonneveld zum Jubiläum gewünscht hat. Überall saßen „lecker Meisjes“, selbst vom Elferrat hatte die Verwandtschaft von „Frau Antje“ aus Holland Platz genommen. Auch die Bühne hatte sich in ein buntes Tulpenfeld verwandelt. Wenn nötig, wurde mit Holzklompen lautstark der Takt vorgegeben. Das Publikum glänzte ebenfalls in entsprechenden Outfits.