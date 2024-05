Bönninghardter sind ehrenamtlich am Start Frühlingsfest auf dem Waldspielplatz

Da dürfen auch der Kasperle und die Märchenerzählerin nicht fehlen, die im Waldklassenzimmer spannende, lebhafte und lustige Unterhaltung versprechen. Außerdem zeigt die Kindersportabteilung des BSV Rot-Weiß ihr sportliches Können und die mittlere Tanzgarde des Elferrates Bönninghardt holt den Karneval zurück an den Waldspielplatz. Die „Tang Soo Do“–Sportgruppe zeigt eine Demonstration einer Kampfsportart, die Fairness in den Vordergrund stellt und die Bönninghardter Woll-Ladys bieten Gestricktes, Dekorationen und anderes an. Natürlich können sich die Besucher stärken mit Gegrilltem, Waffeln, alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken und einer Weinverköstigung mit erlesenen Weinen aus Rhein-Hessen. „Brigitte Kellerbach, mit ihrem umfangreichen Kuchenangebot, Kaffee, Cappuccino, mit süßen Leckereien und Eis verwöhnt ihre Gäste ebenso“, berichtet Oymann. Für gute Musik sorgt ab 17 Uhr der Bönninghardter DJ Henry und bittet zum Tanz.