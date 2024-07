Oldtimer in Bönninghardt Leidenschaft für Oldtimer-Traktoren verbindet

Die Leidenschaft für Oldtimer-Traktoren haben ihre Söhne Philipp (23) und Markus (18) vom Vater und Großvater geerbt. Die van Bernums haben einen kleinen Bauernhof in Millingen, betreiben Landwirtschaft im Nebenerwerb, bauen Heu an. „Wir leben in einem Mehrgenerationenhaus, unsere Söhne oben, wir unten“. Und wann immer ihre drei Männer Zeit hätten, seien sie an einem der 17 Oldtimer-Traktoren am Schrauben, die mittlerweile auf dem Bauernhof stehen. „Als ich meinen Mann vor 25 Jahren in Menzelen geheiratet habe, hatte mein Schwiegervater heimlich eine Treckerfahrt organisiert“, erzählt Regina van Bernum. Und natürlich kann sie auch Treckerfahren, aber lieber sitzt sie in dem 411-er Unimog Cabriolet am Steuer, den ihr Mann ihr geschenkt hat. „Wir fahren sogar mit Treckern in den Urlaub. Nach Leipzig, an die Nordsee oder Mosel“. Dafür hat Andreas van Bernum einen Bauwagen ausgebaut. Das Schrauben an den Oldtimer-Traktoren ist nicht ihr Ding. Aber Brettspiele liebt Regina van Bernum. Die 50-Jährige ist in vier Brettspiel-Clubs: „Da sitzen wir auch schon mal fünf Stunden zusammen und spielen“.