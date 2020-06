Rainer Bonk wird 75 : Mit roter Kappe und blauen Figuren

Rheinberg Rainer Bonk aus Vierbaum ist der Vater der Blauschafe und jetzt auch der Blaumännchen, die man auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort sehen kann. Am Sonntag wird „Der Blauschäfer“ 75 Jahre alt.

Kunst gehört in den öffentlichen Raum – diese Idee treibt Rainer Bonk schon lange um. Kunst, die eine einfache Botschaft beinhalten soll. „Toleranz, ein friedliches Miteinander, das möchte ich mit meinen Figuren symbolisch darstellen“, sagt der Vierbaumer. Berühmt geworden ist Rainer Bonk als „Der Blauschäfer“. Seit genau 20 Jahren erobern seine niedlichen Polyester-Kunstharz-Schafe in nicht zu übersehendem Yves-Klein-Blau die Welt. Jetzt beleben seine für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort entwickelten „Blaumännchen“ das ehemalige Zechengelände und erfreuen die Besucher. Und Rainer Bonk selbst? Der wird am Sonntag 75 Jahre alt und hat noch viele Ideen für die Zukunft. 75 Jahre – diese Marke bedeute ihm nicht viel. Weitermachen lautet die Devise des Künstlers, den man nie ohne seine knallrote Plätschkapp sieht.

Bei den Filmfestspielen in Venedig, bei der Triennale in Bad Ragaz in der Schweiz, vor dem Schloss Bellevue in Berlin oder bei allen möglichen Gartenschauen im In- und Ausland: Bonks Blauschafe sind zu einer nicht zu übersehenden Marke geworden. „Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seit kurzem eins in seinem Garten stehen“, erzählt der gebürtige Duisburger. Bei rund 180 Ausstellungen auch in Brüssel und Wien und beinahe mal vor dem Weißen Haus in Washington haben seine unverwüstlichen Herden schon gegrast.